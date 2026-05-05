Restitution du projet « Constellation » : présentation d’un vitrail d’exception, La grande place musée du cristal saint-louis, Saint-Louis-lès-Bitche

Restitution du projet « Constellation » : présentation d’un vitrail d’exception Samedi 23 mai, 18h00 La grande place musée du cristal saint-louis Moselle

De 18h à 20h : présentation et échange avec des élèves du collège La Paraison / entrée gratuite au musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Pour leur première immersion à la manufacture Saint-Louis, les élèves de 4e du collège La Paraison (Lemberg) ont découvert l’histoire du lieu, ses savoir-faire et son identité. Une rencontre marquante qui les a amenés à porter un nouveau regard sur ce patrimoine d’exception. Inspirés par les blasons des villages des sites verriers et avec l’aide de l’artiste vitrailliste Mylène Billand, ils ont imaginé et réalisé des vitraux originaux mêlant tradition et création contemporaine. Les élèves vous présenteront leur projet, partagé à travers leurs propres témoignages audio et une diffusion de photographies retraçant les différentes étapes de cette aventure. Cette édition 2026 s’inscrit dans le partenariat des Étoiles Terrestres (musée Lalique à Wingen-sur-Moder et musée du verre à Meisenthal) et dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! ».

La grande place musée du cristal saint-louis Rue du Coëtlosquet, Saint-Louis-lès-Bitche, Moselle, Grand Est Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est http://www.saint-louis.com La Grande Place musée du Cristal Saint-Louis 2000 pièces exceptionnelles au cœur de la Manufacture de Saint-Louis , la plus ancienne des cristalleries françaises. Dans une architecture épurée construite au cœur même de la Manufacture, deux mille merveilles de cristal illustrent les quatre siècles d’innovations techniques et de créations artistiques de SAINT-LOUIS. Vingt vidéos dynamiques en trois langues complètent la présentation et attestent de la pérennité des savoir-faire dans les ateliers voisins. Le dernier étage est consacré à des expositions temporaires et aux pièces du catalogue actuel. A la sortie du Musée, le Magasin de la Manufacture prolonge l’histoire et présente les dernières collections. Par la route uniquement

Nuit européenne des musées

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