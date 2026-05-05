Restitution du projet « La Classe, l’Œuvre ! » : Entre héritage et création : dialoguer avec l’œuvre de Gilbert Valentin Samedi 23 mai, 16h30 Espace culturel départemental Lympia Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Restitution du projet « La Classe, l’œuvre ! » par la classe de 1ère, option arts plastiques du lycée Saint-Barthélémy de Nice.

Dans le cadre du dispositif La Classe, l’Œuvre ! la classe de 1re option arts plastiques du lycée Saint-Barthélémy a mené un projet d’éducation artistique et culturelle en lien avec l’exposition Lilette et Gilbert Valentin : de la matière à la lumière, consacrée à Gilbert Valentin. À travers des ateliers de modelage et de décoration céramique, les élèves ont expérimenté le travail de la matière en écho aux recherches de l’artiste, figure majeure du renouveau de Vallauris. Une céramiste, petite-fille du couple Valentin, est également intervenue en classe pour présenter sa pratique et transmettre l’héritage artistique familial.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, les élèves présentent au public leurs réalisations, conçues en dialogue avec les œuvres exposées. Cette restitution est l’occasion de découvrir leur regard sur l’univers de l’artiste et d’échanger avec eux autour de leur démarche de création.

Espace culturel départemental Lympia 2, quai Entrecasteaux, Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489045314 https://espacelympia.departement06.fr/ https://www.departement06.fr/ L’espace culturel départemental Lympia est composé de deux bâtiments historiques : l’ancien bagne, complété de son toit-terrasse de 280 m2, construit en 1750, ainsi que le pavillon de l’horloge, réalisé en 1826, qui domine le port de Nice. En 2017, le Département des Alpes-Maritimes a installé dans ce lieu un équipement culturel pour y développer une programmation éclectique et originale. Terminus de la ligne 2 du tramway (station Port Lympia). Parking Entrecasteaux situé en face du bâtiment (payant).

Restitution du projet « La Classe, l’œuvre ! » par la classe de 1ère, option arts plastiques du lycée Saint-Barthélémy de Nice.

©espace_culturel_Lympia