Restitution du stage de théâtre avec la comédienne Olive Malleville Café Cousin Marchésieux
Restitution du stage de théâtre avec la comédienne Olive Malleville Café Cousin Marchésieux dimanche 2 août 2026.
Marchésieux
Restitution du stage de théâtre avec la comédienne Olive Malleville
Café Cousin 8 Rue de l’église Marchésieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Pour clôturer ce week-end de résidence, venez découvrir la restitution des ateliers de théâtre. Rendez-vous au Café Cousin pour suivre une déambulation de personnages étranges et des courtes scènes rigolotes, jouées, écrites et mises en scène par les stagiaires avec l’aide d’Olive Malleville. Un moment convivial et créatif à partager ensemble.
Gratuit. Inscription conseillée. Tout public, dès 6 ans. .
Café Cousin 8 Rue de l’église Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr
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English : Restitution du stage de théâtre avec la comédienne Olive Malleville
L’événement Restitution du stage de théâtre avec la comédienne Olive Malleville Marchésieux a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche
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