Marchésieux

Stage de théâtre avec la comédienne Olive Malleville de la Cie Qui Passe

Café Cousin Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La Compagnie Qui Passe propose deux jours de stage de création de courtes scènes de théâtre dans la commune de Marchésieux.

Les habitants et leurs familles seront invités à inventer de A à Z leurs propres scènes qui auront pour décor les rues du village. Lors de ce stage ludique, nous aborderons les éléments qui fabriquent un spectacle l’écriture, la création de personnages, le jeu, les costumes, les décors, la musique, etc. L’idée est de retrouver le plaisir d’enfant de la création, quand on s’inventait des histoires dans la cour de récré ou dans le grenier de sa grand-mère. Olive Malleville

Gratuit. Inscription conseillée. Tout public, dès 6 ans. Durée 2 jours.

Chaque participant est invité à apporter des vêtements trop petits ou trop grands, fripés, abîmés, délavés, ainsi que des petits objets et accessoires sortant un peu de la norme, ils formeront un stock de costumes nourrissant la création des personnages.

Vous pouvez, apporter vos pique-niques pour que l’on déjeune ensemble ! .

Café Cousin Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16

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English : Stage de théâtre avec la comédienne Olive Malleville de la Cie Qui Passe

L’événement Stage de théâtre avec la comédienne Olive Malleville de la Cie Qui Passe Marchésieux a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche