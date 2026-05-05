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TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE Stade de Marchésieux Marchésieux

TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE Stade de Marchésieux Marchésieux samedi 27 juin 2026.

Lieu : Stade de Marchésieux

Adresse : 2 Rue Minostrande, 50190 Marchésieux

Ville : 50190 Marchésieux

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Marchésieux

TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE

Stade de Marchésieux 2 Rue Minostrande, 50190 Marchésieux Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

inscription 40€ par équipe.
1er prix hommes 1 journée pour 8 personnes au futuroscope
1er prix femmes 1 brunch au Domaine du Grand Hard à Ste-Marie du Mont pour 8 personnes   .

Stade de Marchésieux 2 Rue Minostrande, 50190 Marchésieux Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 6 72 83 12 12 

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English : TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE

L’événement TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE Marchésieux a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche

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