TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE Stade de Marchésieux Marchésieux

Marchésieux

TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE

Stade de Marchésieux 2 Rue Minostrande, 50190 Marchésieux Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

inscription 40€ par équipe.

1er prix hommes 1 journée pour 8 personnes au futuroscope

1er prix femmes 1 brunch au Domaine du Grand Hard à Ste-Marie du Mont pour 8 personnes .

Stade de Marchésieux 2 Rue Minostrande, 50190 Marchésieux Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 6 72 83 12 12

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English : TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE

L’événement TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE Marchésieux a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche