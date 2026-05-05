TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE Stade de Marchésieux Marchésieux
TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE Stade de Marchésieux Marchésieux samedi 27 juin 2026.
Marchésieux
TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE
Stade de Marchésieux 2 Rue Minostrande, 50190 Marchésieux Marchésieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
inscription 40€ par équipe.
1er prix hommes 1 journée pour 8 personnes au futuroscope
1er prix femmes 1 brunch au Domaine du Grand Hard à Ste-Marie du Mont pour 8 personnes .
Stade de Marchésieux 2 Rue Minostrande, 50190 Marchésieux Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 6 72 83 12 12
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English : TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE
L’événement TOURNOI DE FOOT SENIORS SEMI–NOCTURNE Marchésieux a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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