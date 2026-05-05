NOCTURNES PEDESTRES Place de la mairie Marchésieux

Marchésieux

NOCTURNES PEDESTRES

Place de la mairie 1 Rue de l’Église, 50190 Marchésieux Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

randonnée pour découvrir le territoire de la commune. Parcours de 7-8 km. .

Place de la mairie 1 Rue de l’Église, 50190 Marchésieux Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 6 98 11 02 38

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English : NOCTURNES PEDESTRES

L’événement NOCTURNES PEDESTRES Marchésieux a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche