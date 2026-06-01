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Concert Soulmen Salle des fêtes Marchésieux

Concert Soulmen Salle des fêtes Marchésieux

Concert Soulmen Salle des fêtes Marchésieux samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 1 rue de l'église

Ville : 50190 Marchésieux

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Marchésieux

Concert Soulmen

Salle des fêtes 1 rue de l’église Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Concert du groupe SOULMEN (blues rock) le samedi 27 juin 2026 à la salle des fêtes de Marchésieux à partir de 20h30.
Les musiciens auraient dû se produire le 13 juillet dernier à l’étang des Sarcelles mais Dame météo en avait décidé autrement !

Buvette sur place.   .

Salle des fêtes 1 rue de l’église Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 7 81 69 69 73  adamedesmarais@gmail.com

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English : Concert Soulmen

L’événement Concert Soulmen Marchésieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Ouest Centre Manche

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