Concert Soulmen Salle des fêtes Marchésieux
Concert Soulmen Salle des fêtes Marchésieux samedi 27 juin 2026.
Marchésieux
Concert Soulmen
Salle des fêtes 1 rue de l’église Marchésieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Concert du groupe SOULMEN (blues rock) le samedi 27 juin 2026 à la salle des fêtes de Marchésieux à partir de 20h30.
Les musiciens auraient dû se produire le 13 juillet dernier à l’étang des Sarcelles mais Dame météo en avait décidé autrement !
Buvette sur place. .
Salle des fêtes 1 rue de l’église Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 7 81 69 69 73 adamedesmarais@gmail.com
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English : Concert Soulmen
L’événement Concert Soulmen Marchésieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Ouest Centre Manche
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