Concert Soulmen Salle des fêtes Marchésieux

Marchésieux

Concert Soulmen

Salle des fêtes 1 rue de l’église Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Concert du groupe SOULMEN (blues rock) le samedi 27 juin 2026 à la salle des fêtes de Marchésieux à partir de 20h30.

Les musiciens auraient dû se produire le 13 juillet dernier à l’étang des Sarcelles mais Dame météo en avait décidé autrement !

Buvette sur place. .

Salle des fêtes 1 rue de l’église Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 7 81 69 69 73 adamedesmarais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Soulmen

L’événement Concert Soulmen Marchésieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Ouest Centre Manche