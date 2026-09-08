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Retour à la case musée (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

dimanche 29 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Retour à la case musée (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l'agenda en ligne.Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-29 15:00 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans. En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Jouer, inventer, explorer et s’amuser… avec un jeu grand format pour découvrir le Musée d’arts autrement.Au fil des lancers de dés, les salles du musée se transforment en terrain de jeu grandeur nature. Mais pour avancer, il faut réussir à résoudre de nombreuses énigmes dont les réponses se trouvent cachées dans les tableaux. Arriverez-vous à tout visiter ?Le jeu Retour à la case musée a été conçu par les équipes du musée, pour les petits (à partir de 6 ans) comme pour les grands.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040286700400240


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