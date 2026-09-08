Retour à la case musée (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
dimanche 29 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-29 15:00 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans. En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Jouer, inventer, explorer et s’amuser… avec un jeu grand format pour découvrir le Musée d’arts autrement.Au fil des lancers de dés, les salles du musée se transforment en terrain de jeu grandeur nature. Mais pour avancer, il faut réussir à résoudre de nombreuses énigmes dont les réponses se trouvent cachées dans les tableaux. Arriverez-vous à tout visiter ?Le jeu Retour à la case musée a été conçu par les équipes du musée, pour les petits (à partir de 6 ans) comme pour les grands.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040286700400240
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, Station Bottière, Nantes 8 septembre 2026
- Les mardis couture créative, Le 20 mille, Nantes 8 septembre 2026
- Façonne ta coupelle : Atelier de modelage en argile autodurcissante Le 20 mille Nantes 9 septembre 2026
- Les lectures Nature Parc du Grand Blottereau Nantes 9 septembre 2026
- Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc du Grand Blottereau Nantes 9 septembre 2026