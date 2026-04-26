Niederbronn-les-Bains

Retour aux années folles 100ème anniversaire de la station thermale

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

[100 ANS STATION THERMALE] Niederbronn-les-Bains fête les 100 ans de son classement comme 1ère station hydrominérale d’Alsace avec un week-end années folles concerts, spectacles, danse, véhicules d’époque, animations, visites thermales, cluedo géant et tunnel aquatique.

La Ville de Niederbronn-les-Bains célèbre le 100ème anniversaire de son classement comme première station hydrominérale d’Alsace à travers un grand week-end festif placé sous le signe des années folles. Pendant 3 jours, le centre-ville se transformera en véritable décor des années 1920, mêlant élégance, musique, danse et patrimoine thermal.

Au programme spectacles et concerts, piste de danse en libre accès avec initiations au charleston et au lindy hop, exposition de véhicules d’époque, visites des installations thermales de Valvital, animations et jeux pour toute la famille, cluedo géant, sans oublier un spectaculaire tunnel aquatique installé place des Thermes.

Les commerces seront également exceptionnellement ouverts le dimanche. Des espaces de restauration, des buvettes, ainsi que des parkings et navettes gratuites seront proposés au public. Retrouvez le programme détaillé du week-end sur www.niederbronn-les-bains.fr. 0 .

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

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English :

[100 ANS STATION THERMALE] Niederbronn-les-Bains celebrates the 100th anniversary of its classification as Alsace?s 1st hydromineral spa with a weekend of fun and frolic: concerts, shows, dancing, vintage vehicles, entertainment, spa tours, giant cluedo and a water tunnel.

L’événement Retour aux années folles 100ème anniversaire de la station thermale Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte