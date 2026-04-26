Retour aux années folles concerts, démonstrations et initiations swing Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains

Retour aux années folles concerts, démonstrations et initiations swing

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

[100 ANS STATION TEHRMALE] Profitez d’un week-end swing et années folles concerts, initiations et démonstrations de danse, piste accessible au public, animations, véhicules anciens et tunnel aquatique.

À l’occasion du 100ème anniversaire de la station thermale de Niederbronn-les-Bains, les festivités se poursuivront au rythme du swing et des années folles avec une programmation musicale et dansante ouverte à tous.

Tout au long de la journée, l’association Hoplà Swing proposera plusieurs démonstrations de danses swing à 15h, 17h, 19h et 20h15, accompagnées d’initiations gratuites destinées au public à 17h et 20h15.

Côté musique, assistez au concert Swing sur cordes à 15h30, suivi du groupe Lâmes d’Hampton à 18h, avant une soirée animée par Crazy Swing à partir de 21h.

Pendant toute la durée des concerts, la piste de danse restera accessible au public afin de prolonger pleinement l’ambiance festive et rétro du week-end.

À découvrir également ce week-end spectacle de music-hall, restauration et buvettes, visites des installations thermales de Valvital, exposition de véhicules d’époque, animations et jeux pour toute la famille, sans oublier un spectaculaire tunnel aquatique. Programmation détaillée du week-end sur www.niederbronn-les-bains.fr. 0 .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

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English :

[100 ANSATION STATION TEHRMALE] Enjoy a weekend of swing and the Roaring Twenties: concerts, dance demonstrations and initiations, a dance floor open to the public, entertainment, vintage vehicles and a water tunnel.

L’événement Retour aux années folles concerts, démonstrations et initiations swing Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte