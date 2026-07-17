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Retour aux racines Parc des Oblates Nantes
mercredi 5 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 16:30 – 17:30
Gratuit : non Tout public
Et si on revenait à l’essentiel ? Plongez sous terre pour découvrir le rôle fondamental des racines dans la vie des plantes et des sols. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
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