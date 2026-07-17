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Retour aux racines, Parc du Grand Blottereau, Nantes

mercredi 26 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Retour aux racines, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Peneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Retour aux racines Mercredi 26 août, 16h30 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T16:30:00+02:00 – 2026-08-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T16:30:00+02:00 – 2026-08-26T17:30:00+02:00

Et si on revenait à l’essentiel ? Plongez sous terre pour découvrir le rôle fondamental des racines dans la vie des plantes et des sols.

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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.

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