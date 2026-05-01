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Retour aux sources 2 Antagnac

Retour aux sources 2 Antagnac

Retour aux sources 2 Antagnac samedi 30 mai 2026.

Ville : 47700 Antagnac

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Antagnac

Retour aux sources 2

Antagnac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Licence FFM obligatoire
Programme samedi entraînement vintage & post classic, dimanche entraînement tous motos
Buvette et restauration sur place toute la journée
Vide grenier motos   .

Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 08 50 04  clubantagnac@gmail.com

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English : Retour aux sources 2

L’événement Retour aux sources 2 Antagnac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne