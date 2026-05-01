Antagnac

Retour aux sources 2

Antagnac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Licence FFM obligatoire

Programme samedi entraînement vintage & post classic, dimanche entraînement tous motos

Buvette et restauration sur place toute la journée

Vide grenier motos .

Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 08 50 04 clubantagnac@gmail.com

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English : Retour aux sources 2

L’événement Retour aux sources 2 Antagnac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne