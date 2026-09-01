Informations pratiques

Camburat

Retour de Fête de Camburat

place de la salle des fêtes Camburat Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Le grand retour de la belote de Camburat et le lendemain retour de fête 2026 !!

Au programme concours de belote, concours de pétanque, repas et concert de Trio couleur café.

Le grand retour de la belote de Camburat et le lendemain retour de fête 2026 !!

Au programme concours de belote, concours de pétanque, repas et concert de Trio couleur café.

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place de la salle des fêtes Camburat 46100 Lot Occitanie

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English :

The grand return of Camburat Belote and the F%EAte 2026 festival the next day!!

On the agenda: a belote tournament, a p%E9tanque tournament, a meal, and a concert by Trio Couleur Caf%E9.

L’événement Retour de Fête de Camburat Camburat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac