UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Retour en enfance Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Retour en enfance Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
12:30
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarifs : 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 12:30 – 13:30
Gratuit : non Tarifs : 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Tout public 

Rendez-vous du midi – visite guidée au Musée d’Arts sur le thème de l’enfance Divin enfant du Moyen-âge, adulte miniature des portraits royaux du XVIIe siècle ou objet d’une tendresse nouvelle à partir du XVIIIe siècle, l’enfant occupe une place de choix dans l’art occidental. Cette conférence interroge les différentes représentations de l’enfance à travers les siècles et ce qu’elles nous révèlent des évolutions de notre société. Visite thématique proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html http://museedartsdenantes.fr


Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)