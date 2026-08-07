Retour en enfance Musée d’arts de Nantes Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 12:30 – 13:30
Gratuit : non Tarifs : 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Tout public
Rendez-vous du midi – visite guidée au Musée d’Arts sur le thème de l’enfance Divin enfant du Moyen-âge, adulte miniature des portraits royaux du XVIIe siècle ou objet d’une tendresse nouvelle à partir du XVIIIe siècle, l’enfant occupe une place de choix dans l’art occidental. Cette conférence interroge les différentes représentations de l’enfance à travers les siècles et ce qu’elles nous révèlent des évolutions de notre société. Visite thématique proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html http://museedartsdenantes.fr
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