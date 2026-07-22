Retournement de menhir à la mode du Néolithique Bussière-Galant
mercredi 12 août 2026 · Bussière-Galant
Informations pratiques
Bussière-Galant
Retournement de menhir à la mode du Néolithique
Le Pinsaud Bussière-Galant Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir le site archéologique du Pinsaud et assister au travail des archéologues qui procèderont à un retournement de menhir à la mode du Néolithique , afin d’observer sa face cachée.
Venez découvrir le site archéologique du Pinsaud et assister au travail des archéologues qui procèderont à un retournement de menhir à la mode du Néolithique , afin d’observer sa face cachée. Il s’agit d’essayer de comprendre s’il n’est pas gravé et ou peint, c’est-à-dire s’il s’agit d’une statue-menhir ou d’une borne territoriale des premiers agriculteurs-éleveurs.
Co-organisé avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Rens. et inscription auprès du Parc 05 53 55 36 00
Gratuit .
Le Pinsaud Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00
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English : Retournement de menhir à la mode du Néolithique
Come discover the Pinsaud archaeological site and watch the archaeologists at work as they carry out a Neolithic-style menhir turning to reveal its hidden sideside.
L’événement Retournement de menhir à la mode du Néolithique Bussière-Galant a été mis à jour le 2026-07-22 par PNR Périgord-Limousin