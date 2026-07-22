Informations pratiques

Bussière-Galant

Retournement de menhir à la mode du Néolithique

Le Pinsaud Bussière-Galant Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir le site archéologique du Pinsaud et assister au travail des archéologues qui procèderont à un retournement de menhir à la mode du Néolithique , afin d’observer sa face cachée.

Venez découvrir le site archéologique du Pinsaud et assister au travail des archéologues qui procèderont à un retournement de menhir à la mode du Néolithique , afin d’observer sa face cachée. Il s’agit d’essayer de comprendre s’il n’est pas gravé et ou peint, c’est-à-dire s’il s’agit d’une statue-menhir ou d’une borne territoriale des premiers agriculteurs-éleveurs.

Co-organisé avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives.

Rens. et inscription auprès du Parc 05 53 55 36 00

Gratuit .

Le Pinsaud Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

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English : Retournement de menhir à la mode du Néolithique

Come discover the Pinsaud archaeological site and watch the archaeologists at work as they carry out a Neolithic-style menhir turning to reveal its hidden sideside.

L’événement Retournement de menhir à la mode du Néolithique Bussière-Galant a été mis à jour le 2026-07-22 par PNR Périgord-Limousin