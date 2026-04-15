RETOURS DES INDES : UN TEMPS FORT ENTRE LITTÉRATURE ET MÉMOIRE, Espace Cosmopolis Nantes, Nantes

RETOURS DES INDES : UN TEMPS FORT ENTRE LITTÉRATURE ET MÉMOIRE Jeudi 21 mai, 18h30 Espace Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

Un temps fort culturel et mémoriel autour de l’ouvrage Retours des Indes

– Portrait fantôme d’un négrier de Jean-Paul Barbe et coédité par La Fabrique du Livre et Hémisphères éditions, mêlant littérature, histoire et musique.

Comment raconter l’indicible ? Jean-Paul Barbe a imaginé, sous la forme d’un docu-fiction, toutes les étapes du voyage d’un bateau négrier au départ de Nantes au 18e siècle.

Cette soirée exceptionnelle alternera entre interview de l’auteur par une journaliste de Pop’ Média et lecture musicale interprétée par Henri Mariel, accompagné à la kora par François Fampou.

Ce temps fort offrira au public un moment sensible et documenté pour revisiter la mémoire de la traite atlantique, interroger ses silences et ouvrir un espace de réflexion collective.

Evénement proposé par Pop’ Média, La Fabrique du Livre I Le Théâtre de l’Entr’Acte et Les Anneaux de la mémoire

Espace Cosmopolis Nantes 18 Rue Scribe, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes