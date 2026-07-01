Retraite aux flambeaux Bar Soler Aureille
samedi 11 juillet 2026 · Bar Soler · Aureille
Informations pratiques
Aureille
Retraite aux flambeaux
Samedi 11 juillet 2026 à partir de 20h15.
Sous réserve de conditions météo favorables. Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:15:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Participez à une retraite aux flambeaux à Aureille !Familles
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Aureille
Rejoignez cet événement pour passer un moment convivial et de partage en famille ou entre amis !
En vue de cette soirée féérique, rendez-vous devant le Bar Soler à 20h15 pour la distribution des flambeaux.
Le départ de la procession se fera à 20h30 à la tombée de la nuit.
Petits et grands chemineront ensemble dans les rues d’Aureille, à la lumière de leurs flambeaux, pour un spectacle magique. .
Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17 ape.aureille13@gmail.com
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English :
Join a torchlight procession in Aureille!
L’événement Retraite aux flambeaux Aureille a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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