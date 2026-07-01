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AGENDA · Aureille

Retraite aux flambeaux Bar Soler Aureille

samedi 11 juillet 2026 · Bar Soler · Aureille

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
Bar Soler
Adresse
3 rue Frédéric Mistral
Ville
13930 Aureille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aureille

Retraite aux flambeaux

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 20h15.

Sous réserve de conditions météo favorables. Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:15:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Participez à une retraite aux flambeaux à Aureille !Familles
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Aureille

Rejoignez cet événement pour passer un moment convivial et de partage en famille ou entre amis !
En vue de cette soirée féérique, rendez-vous devant le Bar Soler à 20h15 pour la distribution des flambeaux.
Le départ de la procession se fera à 20h30 à la tombée de la nuit.
Petits et grands chemineront ensemble dans les rues d’Aureille, à la lumière de leurs flambeaux, pour un spectacle magique.   .

Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17  ape.aureille13@gmail.com

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English :

Join a torchlight procession in Aureille!

L’événement Retraite aux flambeaux Aureille a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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