Retraite aux flambeaux Bar Soler Aureille

Informations pratiques

Aureille

Retraite aux flambeaux

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 20h15.

Sous réserve de conditions météo favorables. Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:15:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Participez à une retraite aux flambeaux à Aureille !Familles

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves d’Aureille



Rejoignez cet événement pour passer un moment convivial et de partage en famille ou entre amis !

En vue de cette soirée féérique, rendez-vous devant le Bar Soler à 20h15 pour la distribution des flambeaux.

Le départ de la procession se fera à 20h30 à la tombée de la nuit.

Petits et grands chemineront ensemble dans les rues d’Aureille, à la lumière de leurs flambeaux, pour un spectacle magique. .

Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17 ape.aureille13@gmail.com

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English :

Join a torchlight procession in Aureille!

L’événement Retraite aux flambeaux Aureille a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles