RETRAITE AUX FLAMBEAUX Balaruc-les-Bains
RETRAITE AUX FLAMBEAUX Balaruc-les-Bains lundi 13 juillet 2026.
Balaruc-les-Bains
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
23 avenue de la Cadole Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pour débuter les festivités de la Fête Nationale française, participez à la traditionnelle retraite aux flambeaux et parcourez les rues du centre-ville en musique, jusqu’au parc Charles-de-Gaulle.
Pour débuter les festivités de la Fête Nationale française, participez à la traditionnelle retraite aux flambeaux et parcourez les rues du centre-ville en musique, jusqu’au parc Charles-de-Gaulle. .
23 avenue de la Cadole Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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English :
To kick off the festivities for France’s national holiday, join in the traditional torchlight procession and stroll through the streets of the town center to music, all the way to Parc Charles-de-Gaulle.
L’événement RETRAITE AUX FLAMBEAUX Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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