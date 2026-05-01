Belleray

Retraite aux Flambeaux

Belleray Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 21:30:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

L’association PHENIX MEUSE reçoit 15 familles de soldats de Verdun lors de son week-end mémoriel du 14 au 17 mai 2026 soit près de 50 personnes.

Un beau programme en Meuse est prévu, des remises de médailles, et le 15 mai 2026, une cérémonie pour le changement des plaques des tombes de la nécropole de Belleray.

7 familles de soldats inhumés à Belleray seront présentes.

A partir de 21h30, rendez-vous à la salle des fêtes de Belleray, PHENIX MEUSE propose une retraite aux flambeaux de la salle des fêtes jusqu’à la nécropole.

Nous formerons un cortège avec en tête porte-drapeaux et hommes en uniforme d’époque puis deux véhicules ambulance de la Première Guerre mondiale et ensuite les porteurs de flambeaux.Tout public

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Belleray 55100 Meuse Grand Est +33 6 33 06 46 28

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English :

The PHENIX MEUSE association welcomes 15 families of Verdun soldiers to its memorial weekend from May 14 to 17, 2026, for a total of almost 50 people.

A great program is planned in the Meuse, including medal ceremonies, and on May 15, 2026, a ceremony to change the grave markers at the Belleray necropolis.

7 families of soldiers buried at Belleray will be present.

PHENIX MEUSE is organizing a torchlight procession from the salle des fêtes to the necropolis, starting at 9:30pm.

The procession will be led by flag-bearers and men in period uniforms, followed by two First World War ambulances and then the torchbearers.

L’événement Retraite aux Flambeaux Belleray a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GRAND VERDUN