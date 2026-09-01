Informations pratiques

Bassurels

RETRAITE DE PURIFICATION CORPS & ESPRIT

Aire de Côte Bassurels Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Retraite de purification corps & esprit selon la médecine traditionnelle tibétaine au cœur du Parc national des Cévennes. Plus d’informations et réservations par téléphone. Possibilité de réserver votre hébergement et les repas à l’éco-gîte Aire de Côte.

Rendez-vous à l’écogîte d’étape Aire de Côte, au cœur du Parc national des Cévennes, du 11 au 13 septembre pour une retraite de purification corps & esprit selon la médecine traditionnelle tibétaine.

Plus d’informations et réservations par téléphone.

Possibilité de réserver votre hébergement et les repas à l’écogîte. .

Aire de Côte Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 7 52 04 20 56

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English :

A body and mind purification retreat based on traditional Tibetan medicine in the heart of the Cévennes National Park. For more information and reservations, please call. You can book your lodging and meals at the Aire de Côte eco-inn.

L’événement RETRAITE DE PURIFICATION CORPS & ESPRIT Bassurels a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère