Retraite yoga de printemps au Hameau de Petripini Sotta
126 Strada a Cappedda Santa Ursula Sotta Corse-du-Sud
Tarif : 870 – 870 – 870 EUR
/ pers; Hébergement + retraite yoga
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-26
Offrez-vous une retraite yoga de printemps en Corse-du-Sud, au Hameau de Petripini. Yoga doux et dynamique, nature, sauna et cuisine locale pour un séjour ressourçant entre mer, maquis et renouveau intérieur.
126 Strada a Cappedda Santa Ursula Sotta 20146 Corse-du-Sud Corse +33 7 44 41 35 15 contact@petripini.com
English :
Treat yourself to a spring yoga retreat in Corse-du-Sud, at Hameau de Petripini. Gentle and dynamic yoga, nature, sauna and local cuisine for a rejuvenating stay between sea, scrub and inner renewal.
