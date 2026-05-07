Retraite yoga, nature & sens Les Plans d’Hotonnes Haut Valromey
Retraite yoga, nature & sens Les Plans d’Hotonnes Haut Valromey vendredi 18 septembre 2026.
Haut Valromey
Retraite yoga, nature & sens
Les Plans d’Hotonnes La Grange des Plans Haut Valromey Ain
Tarif : 340 – 340 – EUR
Tarif réduit
Jusqu’au 20 juin 2026
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Trois jours entre marche, pleine nature, yoga, méditations et découvertes, à La Grange des Plans aux Plans d’Hotonnes.
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Les Plans d’Hotonnes La Grange des Plans Haut Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 98 10 67 marche.essentielle@gmail.com
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English : Yoga, Nature, and Mindfulness Retreat
Three days of hiking, nature, yoga, meditation, and exploration at La Grange des Plans in Les Plans d’Hotonnes.
L’événement Retraite yoga, nature & sens Haut Valromey a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier