Retraite yoga, nature & sens Les Plans d’Hotonnes Haut Valromey

Haut Valromey

Retraite yoga, nature & sens

Les Plans d’Hotonnes La Grange des Plans Haut Valromey Ain

Tarif : 340 – 340 – EUR

Tarif réduit

Jusqu’au 20 juin 2026

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Trois jours entre marche, pleine nature, yoga, méditations et découvertes, à La Grange des Plans aux Plans d’Hotonnes.

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Les Plans d’Hotonnes La Grange des Plans Haut Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 98 10 67 marche.essentielle@gmail.com

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English : Yoga, Nature, and Mindfulness Retreat

Three days of hiking, nature, yoga, meditation, and exploration at La Grange des Plans in Les Plans d’Hotonnes.

L’événement Retraite yoga, nature & sens Haut Valromey a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier