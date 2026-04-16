Retransmission Coupe du Monde de football Hippodrome Agon-Coutainville
Retransmission Coupe du Monde de football Hippodrome Agon-Coutainville vendredi 26 juin 2026.
Agon-Coutainville
Retransmission Coupe du Monde de football
Hippodrome Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Retransmission Coupe du Monde de football suivi du concert de The Soul Concordes (variété internationale).
RDV 21h place du Marché Agon-Coutainville. .
Hippodrome Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie 501508@lfnfoot.com
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English : Retransmission Coupe du Monde de football
L’événement Retransmission Coupe du Monde de football Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme
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