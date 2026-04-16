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Retransmission Coupe du Monde de football Hippodrome Agon-Coutainville

Retransmission Coupe du Monde de football Hippodrome Agon-Coutainville

Retransmission Coupe du Monde de football Hippodrome Agon-Coutainville vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Hippodrome

Adresse : Boulevard Louis Lebel Jehenne

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Retransmission Coupe du Monde de football

Hippodrome Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Retransmission Coupe du Monde de football suivi du concert de The Soul Concordes (variété internationale).
RDV 21h place du Marché Agon-Coutainville.   .

Hippodrome Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie   501508@lfnfoot.com

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English : Retransmission Coupe du Monde de football

L’événement Retransmission Coupe du Monde de football Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme

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