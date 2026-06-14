RETRANSMISSION COUPE DU MONDE SUR ÉCRAN GÉANT La Cabane des Pins Saint-Brevin-les-Pins
RETRANSMISSION COUPE DU MONDE SUR ÉCRAN GÉANT La Cabane des Pins Saint-Brevin-les-Pins dimanche 14 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
RETRANSMISSION COUPE DU MONDE SUR ÉCRAN GÉANT
La Cabane des Pins Boulevard Padioleau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-17 22:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19
La Cabane des Pins passe en mode coupe du Monde et vous propose de vibrer à leurs côtés pour les matchs de la coupe du monde ! Les pieds dans le sable profitez d’un cadre enchanteur pour suivre vos matchs en famille ou entre amis ! .
La Cabane des Pins Boulevard Padioleau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 00 71 26 epaillard.justin@laposte.net
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L’événement RETRANSMISSION COUPE DU MONDE SUR ÉCRAN GÉANT Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin
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