Informations pratiques

Galan

Retransmission de la Finale de la Coupe du Monde FIFA 2026

au stade Georges Sabathier GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

16 H Projection de films, photos, vidéos … inédites et cultes

21H Finale de la Coupe du Monde

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au stade Georges Sabathier GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

4:00 p.m.: Screening of never-before-seen and cult films, photos, and videos

9:00 p.m.: World Cup Final

L’événement Retransmission de la Finale de la Coupe du Monde FIFA 2026 Galan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65