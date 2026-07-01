Retransmission de la Finale de la Coupe du Monde FIFA 2026 au stade Georges Sabathier Galan
dimanche 19 juillet 2026 · au stade Georges Sabathier · Galan
Informations pratiques
Galan
Retransmission de la Finale de la Coupe du Monde FIFA 2026
au stade Georges Sabathier GALAN Galan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
16 H Projection de films, photos, vidéos … inédites et cultes
21H Finale de la Coupe du Monde
.
au stade Georges Sabathier GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
4:00 p.m.: Screening of never-before-seen and cult films, photos, and videos
9:00 p.m.: World Cup Final
L’événement Retransmission de la Finale de la Coupe du Monde FIFA 2026 Galan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65