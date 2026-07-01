Retransmission de la finale de la coupe du monde Saint-Émilion
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Émilion
Informations pratiques
Saint-Émilion
Retransmission de la finale de la coupe du monde
19 Grand Pontet Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Nous avions annoncé plus d’événements conviviaux, cette soirée en sera l’illustration.
➡️ DIMANCHE 19 JUILLET 21h00
ouverture des portes à 19h00
Que la France soit en finale ou pas, nous retransmettrons le match et les recettes de la buvette et restauration seront au profit du club de foot du Grand Saint-Emilionnais .
19 Grand Pontet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Retransmission de la finale de la coupe du monde
L’événement Retransmission de la finale de la coupe du monde Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Saint-Emilion
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