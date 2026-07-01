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Retransmission de la finale de la coupe du monde Saint-Émilion

dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Émilion

Retransmission de la finale de la coupe du monde Saint-Émilion

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
19 Grand Pontet
Ville
33330 Saint-Émilion
Département
Gironde
Tarif

Saint-Émilion

Retransmission de la finale de la coupe du monde

19 Grand Pontet Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Nous avions annoncé plus d’événements conviviaux, cette soirée en sera l’illustration.
➡️ DIMANCHE 19 JUILLET 21h00
ouverture des portes à 19h00

Que la France soit en finale ou pas, nous retransmettrons le match et les recettes de la buvette et restauration seront au profit du club de foot du Grand Saint-Emilionnais   .

19 Grand Pontet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Retransmission de la finale de la coupe du monde

L’événement Retransmission de la finale de la coupe du monde Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Saint-Emilion

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