Informations pratiques

Saint-Émilion

Retransmission de la finale de la coupe du monde

19 Grand Pontet Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Nous avions annoncé plus d’événements conviviaux, cette soirée en sera l’illustration.

➡️ DIMANCHE 19 JUILLET 21h00

ouverture des portes à 19h00

Que la France soit en finale ou pas, nous retransmettrons le match et les recettes de la buvette et restauration seront au profit du club de foot du Grand Saint-Emilionnais .

19 Grand Pontet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Retransmission de la finale de la coupe du monde

L’événement Retransmission de la finale de la coupe du monde Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Saint-Emilion