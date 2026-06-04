Retransmission du Metropolitan Opera de New York 2026/2027 Così Fan Tutte Mozart EN DIRECT Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Retransmission du Metropolitan Opera de New York 2026/2027 Così Fan Tutte Mozart EN DIRECT

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:55:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Les deux jeunes officiers Ferrando et Guglielmo parient avec le cynique Don Alfonso que leurs fiancées, Fiordiligi et Dorabella, leur seront fidèles. Pour les mettre à l’épreuve, ils feignent de partir à la guerre puis reviennent déguisés en étrangers et chacun tente de séduire la fiancée de l’autre. Ce qui commence comme un jeu innocent tourne vite au trouble et aux révélations sur la nature de l’amour.

Pétillante, espiègle et musicalement sublime, Così fan tutte est la comédie amoureuse de Mozart dans toute sa splendeur. La mise en scène inventive de Phelim McDermott transporte l’intrigue dans un parc d’attractions de Coney Island dans les années 1950, pour un spectacle aussi visuel que musical.

Entractes 1

Durée 237 minutes

Mise en scène Phelim McDermott

Direction musicale Nimrod David Pfeffer .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Retransmission du Metropolitan Opera de New York 2026/2027 Così Fan Tutte Mozart EN DIRECT

L’événement Retransmission du Metropolitan Opera de New York 2026/2027 Così Fan Tutte Mozart EN DIRECT Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz