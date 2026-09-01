Retransmission en direct du Concert dans la ville Foyer Cabanac-et-Villagrains
vendredi 11 septembre 2026 · Foyer · Cabanac-et-Villagrains
Informations pratiques
Cabanac-et-Villagrains
Retransmission en direct du Concert dans la ville
Foyer 11 Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Cette année plus qu’aucune autre, la ville est à l’honneur ! Joseph Swensen embarque pour une folle journée à New York, portée par la musique foisonnante de Bernstein. Des quartiers nord de West Side Story au Broadway de Candide en passant par les rives de l’Hudson avec On the Waterfront, la Grande Pomme a rendez-vous à Bordeaux pour donner le coup d’envoi. Pour la cinquième année consécutive, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ouvre la saison et retrouve le public dans la ville et au-delà. Sur le territoire, des écrans retransmettent le concert en direct depuis le cœur battant de l’Auditorium.
Programme
Leonard Bernstein
Fancy Free, Three Dance Variations
On the Waterfront, suite symphonique
On the Town, Three Dance Episodes
West Side Story, Danses symphoniques
Candide, ouverture
Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild .
Foyer 11 Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 72 13 mairie@cabanac-villagrains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Retransmission en direct du Concert dans la ville
L’événement Retransmission en direct du Concert dans la ville Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-08-28 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Cabanac-et-Villagrains (Gironde)
- Mets-toi dans la peau d’un archéologue, et mène l’enquête !, Place du Général-Doyen, Cabanac-et-Villagrains 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Martin de Cabanac, Église de Cabanac, Cabanac-et-Villagrains 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Cabanac Église de Cabanac Cabanac-et-Villagrains 19 septembre 2026