Retransmission en direct du Concert dans la ville Foyer Cabanac-et-Villagrains

Informations pratiques

Cabanac-et-Villagrains

Retransmission en direct du Concert dans la ville

Foyer 11 Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Cette année plus qu’aucune autre, la ville est à l’honneur ! Joseph Swensen embarque pour une folle journée à New York, portée par la musique foisonnante de Bernstein. Des quartiers nord de West Side Story au Broadway de Candide en passant par les rives de l’Hudson avec On the Waterfront, la Grande Pomme a rendez-vous à Bordeaux pour donner le coup d’envoi. Pour la cinquième année consécutive, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ouvre la saison et retrouve le public dans la ville et au-delà. Sur le territoire, des écrans retransmettent le concert en direct depuis le cœur battant de l’Auditorium.

Programme

Leonard Bernstein

Fancy Free, Three Dance Variations

On the Waterfront, suite symphonique

On the Town, Three Dance Episodes

West Side Story, Danses symphoniques

Candide, ouverture

Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild .

Foyer 11 Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 72 13 mairie@cabanac-villagrains.fr

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English : Retransmission en direct du Concert dans la ville

L’événement Retransmission en direct du Concert dans la ville Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-08-28 par Sud Bordeaux Tourisme