Visite libre de l’église Saint-Martin de Cabanac, Église de Cabanac, Cabanac-et-Villagrains

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin de Cabanac 19 et 20 septembre Église de Cabanac Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture de l’église en visite libre

À l’intérieur, découvrez les vitraux offerts par le marquis de Lur Saluces, l’harmonium ainsi qu’un chemin de croix peint sur toile, signé Alcan et datant du XIXᵉ siècle.

À l’extérieur, en faisant le tour de l’église, observez le chevet du XIIᵉ siècle et ses modillons représentant notamment un taureau, un damier, des palmes, une tête de loup ou encore une coquille. Au sud, vous pourrez également admirer des fenêtres ornées d’archivoltes étoilées et un chapiteau couvert de feuilles.

Église de Cabanac Place Saint-Martin, 33650 Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine église du XI et XIIeme siècle , St Martin a été complètement abandonnée pendant la révolution et faute d’entretien a du être complètement reconstruite entre 1865b et 1868 parking près de l’église

Ouverture de l’église en visite libre.

©