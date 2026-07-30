Retransmission en direct du concert de l’Opéra national de Bordeaux Rue de la Papeterie Beautiran

Informations pratiques

Beautiran

Retransmission en direct du concert de l’Opéra national de Bordeaux

Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La municipalité propose la retransmission en direct du concert d’ouverture de la saison de l’Opéra National de Bordeaux.

Cette année plus qu’aucune autre, la ville est à l’honneur ! Joseph Swensen embarque pour une folle journée à New York, portée par la musique foisonnante de Bernstein. Des quartiers nord de West Side Story au Broadway de Candide en passant par les rives de l’Hudson avec On the Waterfront, la Grande Pomme a rendez-vous à Bordeaux pour donner le coup d’envoi…

Le programme Leonard Bernstein Fancy Free, Three Dance Variations; On the Waterfront, suite symphonique; On the On the Town, Three Dance Episodes; West Side Story, danses symphoniques; Candide, ouverture .

Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 06 15 culture@mairie-beautiran.fr

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English : Retransmission en direct du concert de l’Opéra national de Bordeaux

L’événement Retransmission en direct du concert de l’Opéra national de Bordeaux Beautiran a été mis à jour le 2026-07-30 par Sud Bordeaux Tourisme