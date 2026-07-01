Retransmission Match Coupe du monde Ô Bistro Madeline Sous la halle Le Mas-d’Agenais
mercredi 15 juillet 2026 · Sous la halle · Le Mas-d'Agenais
Informations pratiques
Le Mas-d’Agenais
Retransmission Match Coupe du monde Ô Bistro Madeline
Sous la halle 2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Retransmission Coupe du monde sous la Halle Ô bistro Madeline
Retransmission match Coupe du monde Ô bistro Madeline
Venez vivre la Coupe du Monde dans une ambiance 100% foot et conviviale ! .
Sous la halle 2 Place du Marché Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 60 92 54
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English : Retransmission Match Coupe du monde Ô Bistro Madeline
World Cup Broadcast at La Halle %D4 Madeline Bistro
L’événement Retransmission Match Coupe du monde Ô Bistro Madeline Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Val de Garonne
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