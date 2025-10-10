Retrofile en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Retrofile en concert (côté Records) Supersonic Records Paris mardi 3 février 2026.

Take Me Out présente…

Retrofile en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/H1d0f5a14fd9

POUR LES FANS DE The 1975, Phoenix & M83

RETROFILE

(indie rock/synth pop – CAN)

En combinant les mélodies accrocheuses de la pop des années 80, le rythme entraînant du disco et l’interaction entre guitare et synthé du rock des années 2000, Retrofile a fait irruption sur la scène musicale alternative en 2017 avec la sortie de son premier single, « Two Words ».

Enregistré dans le studio improvisé des frères jumeaux Luke et Noah Martino, le single a connu un succès surprise grâce au bouche-à-oreille, enregistrant des centaines de milliers d’écoutes en streaming dans les mois qui ont suivi sa sortie et lançant leur carrière. En 2019, forts d’une série de concerts à guichets fermés et soutenus par des fans enthousiastes, Retrofile a sorti son premier EP, « Heard It All Before ». Avec deux singles à succès (« Running » et « Heard It All Before »), l’EP a permis aux jumeaux de dynamiser leur son en mélangeant new wave et pop moderne.

Bien que la pandémie mondiale ait mis un frein à leurs ambitions en matière de concerts, Retrofile a profité de cette pause pour écrire et perfectionner les morceaux de l’EP suivant, « Lost In Sound ». Retrofile a été sélectionné pour se produire lors de la Canadian Music Week 2023 et fera une tournée au Royaume-Uni et dans l’ouest du Canada pour promouvoir l’EP « Lost In Sound ».

Retrofile sortira son premier album « Comfort In A Crowd » au mois d’octobre 2025.

ÉCOUTER

https://linktr.ee/retrofile

REGARDER

https://www.youtube.com/c/RetrofileOfficial

AIMER

https://www.instagram.com/retrofile

———————————

Mardi 3 Février 2026

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 16,50€ / 20€ sur place

Ouverture de la billetterie le 10 octobre à 11h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist 2025 : https://t.ly/zRmWR

https://supersonic-records.fr/

Fans de The 1975, Phoenix & M83, rendez-vous avec les frères de Retrofile qui viendront du Cananda présenter leur premier album indie rock/synth pop au Supersonic Records !

Le mardi 03 février 2026

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 16.50 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-03T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-03T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-03T19:00:00+02:00_2026-02-03T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3JfuF1dCZ https://fb.me/e/3JfuF1dCZ