RETSINA COLA, Alhambra, Genève

Informations pratiques

RETSINA COLA Dimanche 20 septembre, 19h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

RETSINA COLA « Rebetiko » (Grèce)

Âme grecque & épices orientales

Ce jeune quatuor présente l’essence du rebetiko tel qu’il continue à vivre, plus de cent ans après son émergence.

Le genre rebetiko est né au sein de la communauté des Grecs exilés d’Asie mineure après la chute de l’Empire ottoman. La musique ne connaissant pas de frontières, ces expulsés ont ramené dans leur patrie des instruments, rythmes et mélodies de l’est du bassin méditerranéen, qui se sont mariés avec la musique locale.

Le rebetiko s’est d’abord installé dans les quartiers populaires et ouvriers, avant de conquérir les classes plus aisées dès la fin de la Seconde guerre mondiale. Son répertoire a connu un essor important dans les années trente du 20ème siècle avec l’émergence de la chanteuse de cabarets « underground » Róza Eskenázy (c.1890-1980), dont les enregistrements en feront la première grande star de la scène musicale hellène.

Les thèmes abordés rappellent ceux du tango et du fado: amours frustrées, relations qui tournent mal, langueur et nostalgie. On y trouve aussi des thèmes plus sociaux tels que pauvreté, criminalité, drogue et revendications au sein de la classe ouvrière, qui ont valu au rebetiko une image négative chez la bourgeoisie avant de conquérir l’ensemble de la population.

Les membres de Retsina Cola continuent à faire vivre ce genre entre cafés, tavernes et autres scènes de Grèce continentale comme des îles, où ils élisent résidence pour la saison estivale.

Formation :

Alexios Koutsourelis (bouzouki & chant)

Giorgos Goudousakis (guitare & chant)

Melina Vasiliki Paraskevopoulou (percussion & chant)

Ioannis Christakopoulos (accordéon & chant)

Horaires (sous réserve de modification) :

Portes : 18h00

Concert : 19h00

Renseignements (organisateur) :

ICAM-L’Olivier / Institut des cultures arabes et méditerranéennes

+41 22 731 84 40

alain.bittar@gmail.com

https://www.icamge.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/fete-de-lolivier-2026-H7LGYUGDYE/event/1634437/ »}] [{« link »: « mailto:alain.bittar@gmail.com »}, {« link »: « https://www.icamge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

ICAM – Fête de l’Oliver présente : Retsina Cola en concert à l’Alhambra le 20 septembre 2026

DR