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réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes rue du coteau Cambremer

réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes rue du coteau Cambremer mercredi 10 juin 2026.

Lieu : rue du coteau

Adresse : Espace Thierry SEVESTRE

Ville : 14340 Cambremer

Département : Calvados

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cambremer

réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes

rue du coteau Espace Thierry SEVESTRE Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes

Animations
10 juin 2026 de 18:00 à 19:00
Mairie de Cambremer
Réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes
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Animations
10 juin 2026 de 18:00 à 19:00
Mairie de Cambremer
Description
Les jeunes de Cambremer ont des idées, de l’énergie et du talent… et si leur voix comptait encore plus dans la vie de la commune ?

La commune de Cambremer lance son Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) !

Tu as entre 11 et 17 ans ?

Tu veux proposer des idées, participer à des projets concrets et représenter les jeunes de la commune ?

Tu as envie de t’impliquer pour faire bouger Cambremer ?

Alors le CMJ est fait pour toi !

Rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes, c’est

✅ Donner ton avis et être écouté

✅ Imaginer et réaliser des projets

✅ Agir pour Cambremer

✅ Vivre une expérience enrichissante et citoyenne

Réunion d’information

Mercredi 10 juin à 18h00

Espace Thierry Sevestre

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant !

clique sur ce lien: https://forms.gle/rQHc4cYKnPXxLy6R7

Renseignements auprès de la mairie ou sur le site de la commune.

Ta voix compte. Ta commune a besoin de toi !

Commune de Cambremer

L’énergie d’un village, le plaisir de vivre ensemble.

Téléphone 02.31.63.03.36 Courriel contact@cambremer.fr www.cambremer.fr

#Cambremer #calvados #PaysdAuge #Normandie #routeducidre

#CMJ #Jeunesse #Engagement #Citoyenneté   .

rue du coteau Espace Thierry SEVESTRE Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 03 36  cambremer@cambremer.fr

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English : réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes

Launch meeting of the Municipal Youth Council

Events
10 June 2026 from 18:00 to 19:00
Cambremer Town Hall

L’événement réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes Cambremer a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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