réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes rue du coteau Cambremer
réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes rue du coteau Cambremer mercredi 10 juin 2026.
Cambremer
réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes
rue du coteau Espace Thierry SEVESTRE Cambremer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes
Animations
10 juin 2026 de 18:00 à 19:00
Mairie de Cambremer
Réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes
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Animations
10 juin 2026 de 18:00 à 19:00
Mairie de Cambremer
Description
Les jeunes de Cambremer ont des idées, de l’énergie et du talent… et si leur voix comptait encore plus dans la vie de la commune ?
La commune de Cambremer lance son Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) !
Tu as entre 11 et 17 ans ?
Tu veux proposer des idées, participer à des projets concrets et représenter les jeunes de la commune ?
Tu as envie de t’impliquer pour faire bouger Cambremer ?
Alors le CMJ est fait pour toi !
Rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes, c’est
✅ Donner ton avis et être écouté
✅ Imaginer et réaliser des projets
✅ Agir pour Cambremer
✅ Vivre une expérience enrichissante et citoyenne
Réunion d’information
Mercredi 10 juin à 18h00
Espace Thierry Sevestre
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant !
clique sur ce lien: https://forms.gle/rQHc4cYKnPXxLy6R7
Renseignements auprès de la mairie ou sur le site de la commune.
Ta voix compte. Ta commune a besoin de toi !
Commune de Cambremer
L’énergie d’un village, le plaisir de vivre ensemble.
Téléphone 02.31.63.03.36 Courriel contact@cambremer.fr www.cambremer.fr
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rue du coteau Espace Thierry SEVESTRE Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 03 36 cambremer@cambremer.fr
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English : réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes
Launch meeting of the Municipal Youth Council
Events
10 June 2026 from 18:00 to 19:00
Cambremer Town Hall
L’événement réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes Cambremer a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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