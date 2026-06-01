réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes rue du coteau Cambremer mercredi 10 juin 2026.

Cambremer

réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes

rue du coteau Espace Thierry SEVESTRE Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes

Animations

10 juin 2026 de 18:00 à 19:00

Mairie de Cambremer

Réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes

close

Animations

10 juin 2026 de 18:00 à 19:00

Mairie de Cambremer

Description

Les jeunes de Cambremer ont des idées, de l’énergie et du talent… et si leur voix comptait encore plus dans la vie de la commune ?

La commune de Cambremer lance son Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) !

Tu as entre 11 et 17 ans ?

Tu veux proposer des idées, participer à des projets concrets et représenter les jeunes de la commune ?

Tu as envie de t’impliquer pour faire bouger Cambremer ?

Alors le CMJ est fait pour toi !

Rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes, c’est

✅ Donner ton avis et être écouté

✅ Imaginer et réaliser des projets

✅ Agir pour Cambremer

✅ Vivre une expérience enrichissante et citoyenne

Réunion d’information

Mercredi 10 juin à 18h00

Espace Thierry Sevestre

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant !

clique sur ce lien: https://forms.gle/rQHc4cYKnPXxLy6R7

Renseignements auprès de la mairie ou sur le site de la commune.

Ta voix compte. Ta commune a besoin de toi !

Commune de Cambremer

L’énergie d’un village, le plaisir de vivre ensemble.

Téléphone 02.31.63.03.36 Courriel contact@cambremer.fr www.cambremer.fr

#Cambremer #calvados #PaysdAuge #Normandie #routeducidre

#CMJ #Jeunesse #Engagement #Citoyenneté .

rue du coteau Espace Thierry SEVESTRE Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 03 36 cambremer@cambremer.fr

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English : réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes

Launch meeting of the Municipal Youth Council

Events

10 June 2026 from 18:00 to 19:00

Cambremer Town Hall

L’événement réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes Cambremer a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme