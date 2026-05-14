Réunion d’information pour rénover un logement locatif Salles des fêtes Emmanuel Chambord Pleumartin

Pleumartin

Réunion d’information pour rénover un logement locatif

Salles des fêtes Emmanuel Chambord 3 Place de l’Hôtel de Ville Pleumartin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-06-16 20:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Vous êtes propriétaire d’un logement locatif dans Grand Châtellerault et vous souhaitez le rénover ? Venez nous rencontrer !

Dans le cadre des dispositifs en faveur de la rénovation de l’habitat actuellement en œuvre sur l’agglomération, la Maison de l’habitat, avec l’ADIL 86 et Action Logement Services, organisent une réunion d’information sur la rénovation d’un logement locatif.

Cette réunion vous informera sur l’accompagnement et les aides financières dont vous pourriez bénéficier, ainsi que les avantages fiscaux associés et les conséquences de travaux d’amélioration sur les rapports locatifs. .

Salles des fêtes Emmanuel Chambord 3 Place de l’Hôtel de Ville Pleumartin 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 00 05 renovonsvotrehabitat@grand-chatellerault.fr

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English : Réunion d’information pour rénover un logement locatif

L’événement Réunion d’information pour rénover un logement locatif Pleumartin a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne