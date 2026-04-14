Réunion mesparcelles, Mairie, Figari (2A), Figari

Réunion mesparcelles Mercredi 29 avril, 10h00 Mairie, Figari (2A) Corse-du-Sud

ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00

Mesparcelles est la solution digitale de gestion des parcelles développée par les Chambres d’agriculture. L’outil permet de gérer les interventions sur les parcelles et garantit la conformité par rapport à la réglementation.

En vue de l’obligation d’avoir un registre phyto infirmatique en 2027, l’utilisation de mesparcelles au quotidien est indispensable.

La chambre d’agriculture de région Corse organise une réunion de démonstration sur les cultures de vignes, oléiculture et arboriculture dans le sud de la Corse, au plus près du terrain.

Mairie, Figari (2A) place des magnolias Figari 20114 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 70 84 15 »}]

nous invitons les viticulteurs, oléiculteurs et arboriculteurs à découvrir mesparcelles à Figari mesparcelles