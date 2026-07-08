AGENDA · Saint-Palais-sur-Mer
Réunion publique 100 jours Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer
vendredi 24 juillet 2026 · Salle des fêtes · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Réunion publique 100 jours
Salle des fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
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Salle des fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 56
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English :
L’événement Réunion publique 100 jours Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique
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