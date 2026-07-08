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Réunion publique 100 jours Salle des fêtes Saint-Palais-sur-Mer

vendredi 24 juillet 2026 · Salle des fêtes · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
31 rue du Logis Vert
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Palais-sur-Mer

Réunion publique 100 jours

Salle des fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

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Salle des fêtes 31 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 56 

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English :

L’événement Réunion publique 100 jours Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique

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