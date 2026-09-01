Réunion publique Quel mode d’accueil pour mon enfant ? Thionville

Informations pratiques

Thionville

Réunion publique Quel mode d’accueil pour mon enfant ?

Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Vous attendez un enfant ou vous êtes parent d’un jeune enfant et vous vous interrogez sur les solutions de garde ?

Le Relais Petite Enfance (RPE) de Thionville Fensch Agglomération vous invite à une réunion d’information pour vous accompagner dans le choix du mode d’accueil le plus adapté à votre situation.

Au cours de cette rencontre, les professionnels du RPE présenteront les différentes solutions d’accueil existantes et répondront à vos questions

Les différents modes d’accueil

Crèche ou assistant(e) maternel(le) ?

Accueil régulier ou ponctuel

Les démarches à effectuer

Le rôle du Relais Petite Enfance

Cette réunion est l’occasion d’obtenir des conseils personnalisés et de mieux préparer l’accueil de votre enfant.Tout public

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Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

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English :

Are you expecting a child or are you a parent of a young child and wondering about childcare options?

The Relais Petite Enfance (RPE) of the Thionville Fensch Agglomeration invites you to an informational meeting to help you choose the childcare option best suited to your situation.

During this meeting, RPE professionals will present the various childcare options available and answer your questions:

The different types of childcare

Daycare center or child care provider?

Regular or occasional care

The steps to take

The role of the Relais Petite Enfance

This meeting is an opportunity to get personalized advice and better prepare for your child’s childcare arrangements.

L’événement Réunion publique Quel mode d’accueil pour mon enfant ? Thionville a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME