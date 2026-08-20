Rêve général, Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Informations pratiques

Rêve général Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Quand les colporteurs déclarent le rêve général, c’est le moment pour tout le monde de tout lâcher et de se laisser aller à regarder, à écouter, à rire et à chanter, à penser, rêver, danser.

Ils vous entraînent le temps d’un concert-spectacle où l’on célèbre les légendes et les petits morceaux d’enfance, où l’on fredonne les espoirs d’égalité, les regards féministes ou les réalités intimistes.

Le rêve général, c’est tout simplement un carnaval, celui qui crie la liberté et la joie d’être qui l’on veut, tous rassemblés dans notre espace commun : la rue. Un carnaval dont on aurait décrété l’éternité.

Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 1 route de la Daleure, 38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38590 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476939478 http://portail-mediatheque.bievre-isere.com/ Parking, accès peronnes à mobilité réduite

Biblis en folie 2026

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