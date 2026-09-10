Rêve Théâtre du Cyclope Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 15:00 – 16:00

Gratuit : non Tarif pour le spectacle : 9,50€ Réservation par téléphone au 02.51.86.45.07 ou sur notre site internet En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 15

Mona est une petite fille qui ne veut jamais dormir, jusqu’au jour où passe le Marchand de Sable. Il la conduira vers les rêves les plus fous. Mona y rencontrera des monstres endélégation qui refusent de faire peur aux enfants, un contrôleur de l’hygiène, une sorcière, un pirate, mais aussi Nyx, reine de la Nuit, diva du Disco ! Autant de songes pittoresques qui donnent envie de retourner bien vite sous la couette… À partir de 3 ans | Durée : 40min Compagnie : Théâtre d’ici ou d’ailleursAuteur.ice : Élodie Retière & Cédric CartierMise en scène : Claudine MerceronComédienn.es : Elodie Retière & Cédric CartierScénographie : Fabien HuchetAffiche : Fanny BironProduction : Sabine MontlahucCrédit photos : ©Pierre Bourgoin

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/



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