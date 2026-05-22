Port-des-Barques

Réveillon du 31 Comité des Fêtes

Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 20:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

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Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@comitedesfetesdelestuaire.com

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English : New Year’s Eve on the 31st Festival Committee

L’événement Réveillon du 31 Comité des Fêtes Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan