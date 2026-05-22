Réveillon du 31 Comité des Fêtes Port-des-Barques
Réveillon du 31 Comité des Fêtes Port-des-Barques jeudi 31 décembre 2026.
Port-des-Barques
Réveillon du 31 Comité des Fêtes
Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 20:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
.
Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@comitedesfetesdelestuaire.com
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English : New Year’s Eve on the 31st Festival Committee
L’événement Réveillon du 31 Comité des Fêtes Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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