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AGENDA · Réveillon

Réveillon en fête ! Réveillon

samedi 12 septembre 2026 · Réveillon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
61400 Réveillon
Département
Orne
Tarif

Réveillon

Réveillon en fête !

Le bourg Réveillon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Le comité des fêtes de Réveillon organise une fête. Au programme
– à partir de 19h, buvette, petite restauration et ambiance musicale
– à 22h30, feu d’artifice   .

Le bourg Réveillon 61400 Orne Normandie +33 6 81 36 59 49 

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English : Réveillon en fête !

L’événement Réveillon en fête ! Réveillon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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