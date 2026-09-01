Informations pratiques

Réveillon

Réveillon en fête !

Le bourg Réveillon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le comité des fêtes de Réveillon organise une fête. Au programme

– à partir de 19h, buvette, petite restauration et ambiance musicale

– à 22h30, feu d’artifice .

Le bourg Réveillon 61400 Orne Normandie +33 6 81 36 59 49

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English : Réveillon en fête !

L’événement Réveillon en fête ! Réveillon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE