AGENDA · Réveillon
Réveillon en fête ! Réveillon
samedi 12 septembre 2026 · Réveillon
Informations pratiques
Réveillon
Réveillon en fête !
Le bourg Réveillon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes de Réveillon organise une fête. Au programme
– à partir de 19h, buvette, petite restauration et ambiance musicale
– à 22h30, feu d’artifice .
Le bourg Réveillon 61400 Orne Normandie +33 6 81 36 59 49
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English : Réveillon en fête !
L’événement Réveillon en fête ! Réveillon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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