Pierre-Percée

Rêveries de Pierre-Percée

Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24 23:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Plongez dans la magie des Rêveries de Pierre-Percée ! Le village se métamorphose en un véritable conte de fées à ciel ouvert dès 12h, profitez de spectacles, contes, balades à poneys, jeux en bois et jonglerie, flânez parmi les stands d’artisanat local et savourez gourmandises et restauration sur place, avant de vibrer dès 20h au concert en plein air du groupe STANLOR, puis d’admirer à 23h un feu d’artifice tiré du château.Tout public

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Pierre-Percée 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est info.pokis@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the magic of Les Rêveries de Pierre-Percée! The village is transformed into a veritable open-air fairytale: from 12pm, enjoy shows, storytelling, pony rides, wooden games and juggling, stroll among the local craft stalls and savour delicacies and on-site catering, before rocking out at 8pm to an open-air concert by the group STANLOR, then admiring the fireworks from the castle at 11pm.

L’événement Rêveries de Pierre-Percée Pierre-Percée a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES