Rêveries, par Sandrine Kao, Musée départemental de la Seine-et-Marne, Saint-Cyr-sur-Morin

Rêveries, par Sandrine Kao Dimanche 5 juillet, 15h00 Musée départemental de la Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T15:30:00+02:00

L’album Rêveries, publié chez Grasset jeunesse, adapté en kamishibaï, et lu en musique par l’autrice Sandrine Kao.

Deux petits personnages se rencontrent, apprennent à se connaître, à s’apprécier, et jouent de la musique ensemble. Mais tout n’est pas si simple : on ne réussit pas toujours tout du premier coup, on doute de soi, de l’autre, on s’emporte… Comme il est difficile d’exprimer ce que l’on ressent !

Alors, on tend l’oreille. Un murmure, un souffle, quelques notes, et les rêves prennent forme.

Le kamishibaï, petit théâtre ambulant japonais, est le support idéal pour une lecture à haute voix de Rêveries, recréant l’atmosphère intimiste de l’album tout en permettant le déploiement des illustrations en grand format. L’ajout d’une dimension musicale, déjà présente dans l’album à travers les instruments joués par les deux protagonistes, apporte encore un caractère onirique et contemplatif supplémentaire.

Un moment de poésie, de rêve et de douceur, pour les yeux et les oreilles des petits et des grands.

Musée départemental de la Seine-et-Marne 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France 0160244600 http://www.musee-seine-et-marne.fr https://www.facebook.com/MuseeDeLaSeineEtMarne/ [{« type »: « email », « value »: « mdsm77@departement77.fr »}] Le jardin pédagogique est situé au 2 passage Guibert en face du musée. Cette parcelle de 1000m2 est ouverte au public depuis février 2018.

Complémentaire aux collections agricoles du musée, le jardin pédagogique du musée a pour vocation d’apporter des clés de compréhension des mécanismes du vivant et de la production alimentaire à l’échelle familiale. Il constitue un précieux outil d’éducation à l’environnement pour petits et grands et un lieu propice aux manifestations artistiques en plein air.

Fondé sur la démarche résiliente de l’agro-écologie, le jardin possède plusieurs équipements (compost, récupérateur d’eau, serre, refuges à faune) en vue de développer un système autosuffisant.

Le projet du jardin est amené à évoluer en fonction des besoins pédagogiques et des collaborations avec les visiteurs du Musée et ses partenaires : création d’une mare, réalisation d’une haie losangée en osier, construction d’un abri pour accueillir des ateliers pédagogiques, fabrication d’un séchoir solaire etc.

Il est ouvert au public dans le cadre des activités du musée (animations famille, jeune public, scolaire, visites guidées, spectacles, stages) sur réservation.

Par ailleurs, le musée conserve et présente, dans sa cour et ses abords, des plantes utiles, autrefois cultivées pour être transformées à des fins domestiques ou artisanales. Elles ont été sélectionnées et disposées tout autour du bâtiment par Joël Chatain, paysagiste DPLG, en 1995.

L’objectif est de conserver et de diffuser au public un patrimoine par nature fragile et périssable, de transmettre le savoir-faire de ceux qui produisaient et transformaient ces variétés, de témoigner des formes végétales anciennes et de leurs techniques de plantation.

Ces collections sont accessibles aux horaires d’ouverture du musée. Droit d’entrée du musée (de 0 à 5€) – sur réservation

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Sandrine Kao