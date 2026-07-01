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Rêves | Arts du cirque, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

dimanche 17 janvier 2027 · Théâtre de la Fleuriaye · Carquefou

Rêves | Arts du cirque, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Début
dimanche 17 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Lieu
Théâtre de la Fleuriaye
Adresse
30 boulevard Ampère 44470 Carquefou
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 19 € à 34 €

Rêves | Arts du cirque Dimanche 17 janvier 2027, 16h30 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 19 € à 34 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-17T16:30:00+01:00 – 2027-01-17T17:45:00+01:00
Fin : 2027-01-17T16:30:00+01:00 – 2027-01-17T17:45:00+01:00

Sous une ambiance sonore envoûtante, leurs corps athlétiques, sculptés par des jeux de lumières en clair-obscur, déploient portées, jonglerie, contorsions, tissus aériens… L’écriture chorégraphique est ciselée, alternant mouvements collectifs et solos époustouflants.

Alors que les tableaux poétiques s’enchaînent, l’orage gronde en permanence, comme un écho à la guerre qui assombrit chaque rêve. Tour à tour, ils passent de l’insouciance enfantine, jouant et sautant avec grâce, à la tension du combat, comme sur la corde lisse, où chaque ascension devient une lutte acharnée. Le cirque y incarne alors la résistance, où la beauté défie l’absurdité de la guerre.

Plus qu’un simple titre, Rêves s’impose comme un manifeste, soulignant la détermination de ces artistes à vivre, résister et rêver, envers et contre tout.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.
Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.
Sept jeunes prodiges du cirque ukrainien, réfugiés en France, nous offrent un spectacle d’une grande virtuosité technique, où se mêlent onirisme et combativité.

Maria Volkova

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