Rêves | Arts du cirque, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou
dimanche 17 janvier 2027 · Théâtre de la Fleuriaye · Carquefou
Informations pratiques
Rêves | Arts du cirque Dimanche 17 janvier 2027, 16h30 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique
De 19 € à 34 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-17T16:30:00+01:00 – 2027-01-17T17:45:00+01:00
Fin : 2027-01-17T16:30:00+01:00 – 2027-01-17T17:45:00+01:00
Sous une ambiance sonore envoûtante, leurs corps athlétiques, sculptés par des jeux de lumières en clair-obscur, déploient portées, jonglerie, contorsions, tissus aériens… L’écriture chorégraphique est ciselée, alternant mouvements collectifs et solos époustouflants.
Alors que les tableaux poétiques s’enchaînent, l’orage gronde en permanence, comme un écho à la guerre qui assombrit chaque rêve. Tour à tour, ils passent de l’insouciance enfantine, jouant et sautant avec grâce, à la tension du combat, comme sur la corde lisse, où chaque ascension devient une lutte acharnée. Le cirque y incarne alors la résistance, où la beauté défie l’absurdité de la guerre.
Plus qu’un simple titre, Rêves s’impose comme un manifeste, soulignant la détermination de ces artistes à vivre, résister et rêver, envers et contre tout.
Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.
Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.
Sept jeunes prodiges du cirque ukrainien, réfugiés en France, nous offrent un spectacle d’une grande virtuosité technique, où se mêlent onirisme et combativité.
Maria Volkova
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