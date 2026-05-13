Rêves et animaux : le jeune public et l’art aborigène, Musée Hèbre, Rochefort

Rêves et animaux : le jeune public et l’art aborigène Samedi 23 mai, 17h00 Musée Hèbre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les élèves découvrent dans un premier temps la culture aborigène à travers l’art, en particulier les peintures sur écorce, et le récit de contes aborigènes. A la suite de cette immersion, les élèves sont amenés à créer leur chimère aborigène à partir d’animaux caractéristiques de l’Australie et à les peindre en utilisant la même technique que les aborigènes.

L’ensemble du projet est filmé et donnera lieu à la projection de ce film lors de la nuit des musées.

Musée Hèbre 63 avenue charles de gaulle 17300 rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33(0)5 46 82 91 60 https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0 https://www.facebook.com/hebre.patrimoine;https://www.instagram.com/museehebre/ Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine, chargé de mettre en œuvre le label Ville d’art et d’histoire.

Dans ce lieu au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série d’espaces destinés à mettre en valeur le passé de cette singulière ville nouvelle du 17ème siècle qu’est Rochefort. Les collections du musée se composent d’une galerie de peintures d’une grande diversité, qui permet d’aborder un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, et de collections d’objets des continents océanien, africain ou asiatique, témoignages des nombreux échanges entre cette ville maritime et le monde. Parking Roy Bry à proximité (gratuit). Il y a la possiblité de se garer devant le musée (places payantes)

La classe, l’œuvre !

Musées municipaux ville de Rochefort