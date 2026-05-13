Rêves et animaux : le jeune public et l’art aborigène, Musée Hèbre, Rochefort

Rêves et animaux : le jeune public et l’art aborigène Samedi 23 mai, 19h00 Musée Hèbre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les élèves de l’école maternelle Emile Zola découvrent dans un premier temps la culture aborigène à travers l’art, en particulier les peintures sur écorce, et le récit de contes aborigènes. A la suite de cette immersion, les élèves sont amenés à créer leur chimère aborigène à partir d’animaux caractéristiques de l’Australie et à les peindre en utilisant la même technique que les aborigènes.

L’ensemble du projet est filmé et donnera lieu à la projection de ce film lors de la nuit des musées.

Musée Hèbre 63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546829160 https://hebre.ville-rochefort.fr Le musée Hèbre est situé dans un ancien hôtel particulier ayant appartenu à Pierre-André Hèbre de Saint Clément, maire de la Rochefort à la fin du XVIIIe siècle. En 2006, l’architecte Pierre-Louis Faloci a réalisé une rénovation complète du bâtiment pour y installer le Musée d’Art et d’Histoire ainsi que le service du Patrimoine.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) permet de découvrir l’évolution urbaine de la ville de Rochefort. Il présente un plan en relief de la ville, d’une envergure de près de 5 mètres, réalisé en 1835 par l’ingénieur de la Marine Pierre-Marie Touboulic.

Le musée abrite également une riche collection de peintures, ainsi qu’un espace dédié à la culture kanak contemporaine et à l’art aborigène d’Australie. Cette dernière inclut en particulier une collection exceptionnelle de peintures sur écorce.

Les élèves de l’école maternelle Emile Zola découvrent dans un premier temps la culture aborigène à travers l’art, en particulier les peintures sur écorce, et le récit de contes aborigènes. A la de à…

©Vincent_Lagardère