Revue cabaret en déjeuner ou dîner spectacle Moulin du Lac Trivy

Moulin du Lac 60 Route du Lac Chandon Trivy Saône-et-Loire

Bienvenue au Moulin du Lac Cabaret !

Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner spectacle cabaret, laissez-vous transporter par nos artistes aux multiples talents. Au programme plumes, strass, paillettes et bien-sûr levée de gambettes et le célèbre French Cancan ! Vivez d’incroyables sensations avec notre revue cabaret où danse, chant, humour, acrobaties, magie et illusion se partagent sans modération.

Nouvelle Grande Revue Cabaret TRIVY FOLIES

8 artistes de talent réunis sur scène pour un spectacle complet mêlant chant live, danse, humour, acrobatie, magie et illusions, le tout porté par un décor féérique et des costumes d’exception.

Avec TRIVY FOLIES, le Moulin du Lac promet bien plus qu’un spectacle une véritable expérience sensorielle de l’assiette à la scène avec un repas gourmand concocté maison. .

Moulin du Lac 60 Route du Lac Chandon Trivy 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 21 54 contact@moulindulactrivy.com

