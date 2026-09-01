R’HANDI MOTOS CENTRE CULTUREL DE LA LOGE Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

R’HANDI MOTOS

CENTRE CULTUREL DE LA LOGE BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée motos et voitures de collection

Circuit touristique de 100 km, inscriptions à partir de 8 heures au Centre Culturel de la Loge. Possibilité de se restaurer sur place à l’arrivée (sandwich, bar).

Ouvert aux Motos et aux Voitures de anciennes et sportives. Vous avez aussi la possibilité de prendre une personne à mobilité réduite avec vous. Chaque année, c’est environ 400 motos et une cinquantaine de voitures qui participent à cette randonnée.

R’handi Motos c’est créer des rassemblements entre personnes valides et en situation de handicap ou défavorisées afin de soutenir financièrement des projets culturels touristiques ou de loisirs en faveur de personnes en situation de handicap ou défavorisées.

Au profit de l’association R’HANDI MOTOS oeuvrant pour l’accès aux sports, aux loisirs, à la culture de personnes en situation de handicap. .

CENTRE CULTUREL DE LA LOGE BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 52 32 48 contact@rhandi-motos.fr

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English :

Motorcycle and classic car ride

L’événement R’HANDI MOTOS Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-08-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges